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Названы страны с самым быстрым мобильным интернетом. На каком месте Казахстан

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Названы страны с самым быстрым мобильным интернетом. На каком месте Казахстан
Фото: depositphotos.com
Компания Ookla изучила скорость интернета в различных странах мира и составила рейтинг в соответствии с результатами бенчмарка Speedtest. В список стран вошел и Казахстан, передает Tengri Life.

По скорости мобильного интернета Казахстан занял 67-е место со средним показателем в 35,49 Мбит/с, однако по скорости стационарного интернета страна находится на 94-м месте с 51,41 Мбит/с.


Названы страны с самым быстрым мобильным интернетом. На каком месте Казахстан

Фото: скрин www.speedtest.net


ОАЭ с 324,92 Мбит/с оказались первыми в списке стран по скорости мобильного интернета. Далее следует Китай (161,56 Мбит/с), Норвегия (153,18 Мбит/с), Дания (147,03 Мбит/с), Южная Корея (136,40 Мбит/с) и Нидерланды (122, 94 Мбит/с).

Первое место в десятке стран-лидеров по скорости стационарного интернета вошли Сингапур (263,51 Мбит/с), Гонконг (259,02 Мбит/с), Чили (249,82 Мбит/с), Китай (248,92 Мбит/с), Монако (247,37 Мбит/с), ОАЭ (239,40 Мбит/с), Исландия (226,05 Мбит/с), США (219,71 Мбит/с), Таиланд (216,26 Мбит/с), Дания (209,52 Мбит/с).


Источник: Tengrinews.kz
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