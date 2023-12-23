Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ, пишет Lenta.ru.

Эстрадного певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.Ранее Бородин уже обращался к Генпрокуратуре из-за голой вечеринки Ивлеевой. Его возмутило украшение телеведущей за 23 миллиона рублей, которое было частью ее образа на мероприятии. В ведомство он обратился с просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.Позже рэпер извинился за свое поведение. Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает движение ЛГБТ.Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нем нашли пропаганду ЛГБТ.