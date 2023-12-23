Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Декабря
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Киркоров Фото: Instagram.com/fkirkorov
Эстрадного певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ, пишет Lenta.ru.


Ранее Бородин уже обращался к Генпрокуратуре из-за голой вечеринки Ивлеевой. Его возмутило украшение телеведущей за 23 миллиона рублей, которое было частью ее образа на мероприятии. В ведомство он обратился с просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Еще одного гостя вечеринки Ивлеевой ранее арестовали

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Позже рэпер извинился за свое поведение. Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает движение ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нем нашли пропаганду ЛГБТ.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика