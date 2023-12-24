Перечислены простые способы сохранить здоровье мозга

Названы простые способы для сохранения здоровья мозга. Их перечислила нейробиолог из США Эмили Макдональд, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Ufatime.ru.
Эксперт отметила, что эти привычки она проверила опытным путем. Макдональд советует отказаться от просмотра фильмов ужасов и негативных передач, особенно ночью. По ее словам, они могут повысить уровень кортизола и привести к нарушению сна.
Еще специалист утверждает, что нужно отказаться от прослушивания грустных песен, отмечая, что они негативно влияют на эмоциональное состояние и мышление.
Наконец, Макдональд утверждает, что нельзя осуждать себя и других людей. Она добавила, что важно сосредоточиться только на хорошем и отгонять от себя плохие мысли.
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