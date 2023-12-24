Неизвестные бросили гранату на корпоративе Русской службы "Би-би-си" в Риге

Сообщается, что мероприятие проходило в рижском баре Čē. К 23:00 в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.

Позже МВД Латвии в соцсети X сообщило, что задержаны двое подозреваемых. По словам правоохранителей, мотивом послужил личный конфликт в баре, и ничто не свидетельствует о том, что произошедшее событие связано с работой журналистов.

На вечеринке Русской службы "Би-би-си" в Риге бросили учебную гранату. Об этом сообщает издание "Новая газета Европа" со ссылкой на одного из участников событий, передаёт BaigeNews.kz.После этого участники вечеринки вызвали полицию. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.По предварительной информации, пострадавших нет.