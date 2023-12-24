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Неизвестные бросили гранату на корпоративе Русской службы "Би-би-си" в Риге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:52
Неизвестные бросили гранату на корпоративе Русской службы "Би-би-си" в Риге
Фото из открытых источников
На вечеринке Русской службы "Би-би-си" в Риге бросили учебную гранату. Об этом сообщает издание "Новая газета Европа" со ссылкой на одного из участников событий, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что мероприятие проходило в рижском баре Čē. К 23:00 в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.


После этого участники вечеринки вызвали полицию. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже МВД Латвии в соцсети X сообщило, что задержаны двое подозреваемых. По словам правоохранителей, мотивом послужил личный конфликт в баре, и ничто не свидетельствует о том, что произошедшее событие связано с работой журналистов.


Источник: baigenews.kz
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