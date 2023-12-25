Католики и протестанты всего мира отмечают Рождество Христово

"И Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1:14). Где бы мы ни были в это Рождество, и в каком настроении или жизненной ситуации бы ни прибывали, Бог приходит в мир. В нищете вифлеемских яслей, которые сегодня могли бы выглядеть как самые забытые и страдающие места на земле, Мария и Иосиф протягивают свое дитя всем нам. И все, что нужно сделать, - это открыть завесу нашего сердца, чтобы принять самый большой рождественский подарок - Иисуса, родившегося ради нас, чтобы мы могли жить. Позволить Тому, кто пришел в мир, как младенец, найти уютную колыбель в нашем сердце и наших домах", - говорится в послании к верующим.

"Мы искренне желаем благословенного рождественского времени и счастливого Нового года вам и всем, кого вы любите! Пусть осознание того, что "Бог с нами" станет источником радости и живой надежды для каждого дня 2024 года и всей жизни! Сегодня мы также особенно молимся, чтобы Новорожденный наполнил ваши сердца, семьи и страны истинным и прочным миром! С Рождеством!", - сообщает Католическая Информационная Служба Центральной Азии.

25 декабря католики Казахстана, как и католики других стран отмечают появление на свет Сына Божьего, Иисуса Христа. Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, сообщает Zakon.kzНесмотря на то, что католики и православные отмечают этот праздник в разные дни смысл, который обе ветви христианства в него вкладывают, практически не различается.Как пояснили в Католической инфослужбе Центральной Азии, Рождество - это больше, чем просто воспоминание или календарный праздник. Это празднование наиважнейшего события в истории человечества. Бог стал одним из нас...-вручение подарков;-прослушивание рождественской музыки и колядование - пение песен;-просмотр рождественских фильмов;-составление адвент-венка;-обмен рождественскими открытками и подарками;-посещение церковных служб;-повсеместное украшение рождественскими атрибутами - елками, гирляндами, венками, вертепами.Рождество (включая его всенощное бдение, Сочельник) - это главный праздник в лютеранских, римско-католических и протестантских церквей. Другие христианские конфессии не ранжируют свои праздничные дни, но, тем не менее, придают большое значение кануну Рождества, как и другим христианским праздникам, таким как Пасха, День Вознесения и День Святой Троицы. Таким образом, для католиков посещение сочельника или церковной службы в день Рождества играет важную роль и традицию.Накануне праздника, а точнее в сочельник, обычно принято наряжать рождественскую елку и украшать дом символами католического Рождества. По традиции главным атрибутом могут стать хвойные ветки с ягодами. Европейцы предпочитают посещать церкви и храмы на Рождество всей семьей. Дома перед этим зажигают большую свечу, которая символизирует победу света над тьмой. После этого все домочадцы традиционно обмениваются подарками. Кульминацией празднования считается семейный ужин.Отметим, что к Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.23 ноября 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане установили и украсили рождественскую ель. 28-метровое дерево прибыло из муниципалитета Макра (регион Пьемонт, Италия). Возраст ели - 56 лет. После 6 января оно будет передано в дар ассоциации, производящей игрушки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.