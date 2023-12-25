ИИ научили выявлять аутизм у детей по глазам

Исследователи из Медицинского колледжа Университета Ёнсе в Южной Корее обучили искусственный интеллект выявлять у детей аутизм со 100-процентной точностью. Для этого алгоритму достаточно фотографии глаза пациента в высоком разрешении. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA
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Авторы исследования набрали для эксперимента 958 участников со средним возрастом 7-8 лет и сфотографировали их сетчатку. У одной половины участников было диагностировано РАС, а вторая половина представляла собой контрольную группу того же возраста и пола.
Фото: depositphotos.com
Тяжесть симптомов РАС оценивалась с использованием калиброванных оценок тяжести шкалы диагностического наблюдения за аутизмом (ADOS-2) и шкалы социальной реакции (SRS-2). В общей сложности получилось 1890 изображений, которые были использованы для создания алгоритма глубокого обучения.
Получившаяся модель на основе искусственного интеллекта может использоваться в качестве инструмента объективного скрининга детского аутизма. Также фотографии сетчатки могут дополнительно помочь в оценке тяжести симптомов у взрослых людей. Больше информации об исследовании можно почитать по ссылке
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