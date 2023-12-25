Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Декабря
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Цены на бензин в Аргентине взлетели на 60%

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Цены на бензин в Аргентине взлетели на 60%
Фото: wikimedia
После прихода к власти нового президента Хавьера Милея, который резко обесценил национальную валюту и намерен радикально сократить участие государства в экономике, цены на топливо в Аргентине выросли на 60% за две недели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, спустя две недели после прихода к власти нового президента Хавьера Милея в Аргентине резко выросла стоимость потребительских товаров. Выигравший выборы благодаря программе радикальных экономических реформ Милей предупреждал аргентинцев, что "прежде чем станет лучше, может стать хуже" – но не все жители страны оказались к этому готовы.

Аргентина уже давно сталкивается с чудовищной инфляцией – она составляла 160% в годовом выражении. Борьба с этим явлением была частью предвыборной программы Хавьера Милея. Но пока что тенденции таковы, что за две недели бензин подорожал на 60%, говядина выросла в цене на 73%, а овощи – в полтора раза. Другие потребительские товары тоже стремительно дорожают, в первую очередь импортные.

К взлету цен привела резкая девальвация национальной валюты, песо, которую провело новое правительство. В перспективе Хавьер Милей планирует перевести страну на использование доллара США как основной валюты. Но пока этого не произошло: песо обесценивается, цены растут еженедельно, а доходы населения не поспевают за инфляцией.

Пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни заявил, что ускорение инфляции – неизбежное следствие того, что расшатанную экономику Аргентины "наконец починили". По его словам, 46 млн аргентинцев будут вынуждены пережить очередное экономическое потрясение, прежде чем ситуация наконец наладится.

"Мы столкнулись со множеством проблем и нерешенных вопросов, на которые только начинаем отвечать. Нас неизбежно ожидают несколько месяцев высокой инфляции", – предупредил Адорни.


Хавьер Милей выиграл выборы, анонсировав резкое сокращение доли государства в экономике и упразднение неэффективных министерств. Его предшественники, левые, использовали принудительное регулирование цен (в том числе на газ, электроэнергию и общественный транспорт) за счет субсидий. Милей отменил эти субсидии спустя два дня после вступления в должность, что привело к скачку цен.

Экономисты считают, что радикальные меры, принятые Милеем, необходимы для восстановления аргентинской экономики, но признают, что для простых граждан они могут стать "шоковой терапией". В ближайшие несколько месяцев особенно тяжело придется самым бедным жителям страны. Цены на все товары, по прогнозам аналитиков, в ближайший месяц вырастут на 25-30%, а к февралю инфляция может составить все 80%.

Несмотря на рост цен и массовые протесты, которые прошли в Буэнос-Айресе на минувшей неделе, сторонники Хавьера Милея продолжают в него верить. Голосовавшие за нового президента аргентинцы считают, что он сдержит свои обещания – пусть даже для этого придется несколько месяцев жить в режиме жесткой экономии.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:58
У нас подобное уже давно произошло.
Ну и что толку?
Цены как росли, так и растут.
Или нам про это рассказывают чтобы показать, что мы не одиноки?
У капиталистов одна цель - нажива.
Лучше учиться у социалистического Китая.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика