Ученые: описанное в Библии чудо могло произойти в реальности

"Метеорологические процессы печально известны своей непредсказуемостью и могут складываться в хаотичные цепочки событий, ведущие к возникновению экстремальных феноменов, которые могут со стороны выглядеть как "расступающееся море". Будь то чудо Господне или же маловероятный случайный феномен, о котором идет речь в этой статье, но его вероятность не равна нулю", – сказано в статье, опубликованной в "Журнале междисциплинарных исследований".

Ученые из британского университета Лестера выяснили, что одно из описанных в Библии чудес могло произойти в действительности. Речь идет о крайне редком, но реальном метеорологическом явлении, сообщает Zakon.kz.Как пишет The Telegraph , аспиранты Школы биологических наук университета Лестера выяснили, что пеший переход евреев через Красное море, описанный в Библии, мог произойти на самом деле. По словам авторов нового исследования, речь идет о редком метеорологическом феномене.В библейской Книге Исход говорится, что пророк Моисей увел иудеев из Египта через Красное море, воды которого расступились перед евреями и позволили им пройти. Чтобы такое произошло в реальности, должны были совпасть сразу несколько погодных условий, в том числе направление волн, ветра и так называемых волн Россби.Согласно библейскому описанию, в ответ на молитвы Моисея подул сильный восточный ветер, и "море стало как сухая земля". Похожий процесс действительно возможен. Особо сильный и непрерывный поток ветра способен существенно понизить уровень воды в одной части моря, при этом повысив его в других участках. Такие феномены, противоположные по своей сути штормовым волнам, фиксировали несколько раз в истории, в том числе в XIX веке в дельте Нила, где сильный ветер обнажил морское дно, "сдув" около полутора метров воды. Впрочем, чтобы большое число людей могло перейти море посуху, такой ветер должен был дуть очень долгое время.Еще один феномен связан с экстремально сильными весенними течениями в сочетании с сильным ветром. Такие погодные условия могут привести к образованию достаточно обширного пространства, практически лишенного воды, по которому евреи могли бы перейти Красное море. Правда, после этого вода быстро возвращается обратно (что, согласно Библии, и произошло с войсками фараона, которые пустились в погоню за евреями и утонули).Более того, авторы исследования отмечают, что похожий процесс уже наблюдался в 1789 году, когда Красное море пересекал Наполеон со своей армией.