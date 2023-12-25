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Таунхаус из "Один дома" выставили на продажу

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 19:59
Таунхаус из "Один дома" выставили на продажу
кадр из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"
Роскошный таунхаус, показанный в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", продается за 6,7 миллиона долларов (около 3 миллиардов тенге), передает Tengri Life со ссылкой на Deadline.

Дом Маккалистеров, расположенный в Верхнем Вест-Сайде, имеет четыре спальни, гостиную с камином и террасу с внутренним двориком. Однако главная ценность этого объекта в том, что это то самое место, где Кевин перехитрил "липких бандитов" в классическом праздничном фильме.



"Несмотря на то, что фильм вышел два десятилетия назад, владельцы таунхаусов до сих пор получают письма от детей на свой адрес. Кроме того, всего несколько дней назад пара из Германии стояла снаружи и делала фото на его фоне", — рассказали агенты по продаже дома, отметив неугасающий интерес к зданию.


Сообщается, что таунхаус выставили на продажу еще в марте этого года за 7,65 миллиона долларов, однако к Рождеству интерес к объекту возрос. К тому же цена на дом снизилась на целый миллион.


Источник: Тengrinews.kz
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