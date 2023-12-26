Диадему возрастом 40 тысяч лет обнаружили на Алтае

- Обнаружена впервые диадема фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые, - сказал М. Козликин.

Ископаемые украшения возрастом примерно 40 тыс. лет обнаружены археологами в Денисовой пещере на Алтае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС Удлиненные бусины и подвески изготовлены из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта, сообщил на научной сессии Института археологии и этнографии СО РАН старший научный сотрудник института Максим Козликин.Он также уточнил, что украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.Денисовцы (Denisovans) - это сестринский вид по отношению к неандертальцам - их эволюционное расхождение началось примерно 640 тыс. лет назад.Ранее были известны останки всего трех денисовцев - девочки и двух мужчин. Кроме фаланги это зуб из того же слоя, а также три коренных зуба (моляра) из разных слоев, найденных в 1984 году и датированных в промежутке 60-120 тыс. лет назад.