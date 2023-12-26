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Диадему возрастом 40 тысяч лет обнаружили на Алтае

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Диадему возрастом 40 тысяч лет обнаружили на Алтае
Фото: Nastya Smirnova RF / Shutterstock / FOTODOM
Ископаемые украшения возрастом примерно 40 тыс. лет обнаружены археологами в Денисовой пещере на Алтае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Удлиненные бусины и подвески изготовлены из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта, сообщил на научной сессии Института археологии и этнографии СО РАН старший научный сотрудник института Максим Козликин.

- Обнаружена впервые диадема фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые, - сказал М. Козликин.


Он также уточнил, что украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.

Денисовцы (Denisovans) - это сестринский вид по отношению к неандертальцам - их эволюционное расхождение началось примерно 640 тыс. лет назад.

Ранее были известны останки всего трех денисовцев - девочки и двух мужчин. Кроме фаланги это зуб из того же слоя, а также три коренных зуба (моляра) из разных слоев, найденных в 1984 году и датированных в промежутке 60-120 тыс. лет назад.


Источник: Казинформ
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