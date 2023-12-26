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Полицию Дублина привели в повышенную готовность после убийства в центре города

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 16:08
Полицию Дублина привели в повышенную готовность после убийства в центре города
Фото: pixabay
Полиция Дублина организовала патрулирование города после того, как в центре ирландской столицы произошло убийство. Всего за месяц до этого другое громкое преступление в Дублине привело к массовым беспорядкам, сообщает Zakon.kz.

По сообщению The Guardian, Гарда (полиция Ирландии) начала усиленно патрулировать Дублин после того, как в одном из ресторанов ирландской столицы произошла стрельба. Вечером 24 декабря в результате нападения был убит молодой мужчина, еще один пострадавший (он старше 40 лет) находится в больнице с тяжелыми огнестрельными ранениями.

"Полиция выясняет, был ли погибший мужчина участником нападения на ресторан", – отмечает издание.


Полицейские Гарды при поддержке специального вооруженного подразделения патрулируют улицы Дублина. Гарда обратилась к горожанам с просьбой не публиковать видео с места преступления и предупредила о "значительном количестве спекуляций, ложных сообщений и дезинформации" в связи с инцидентом. Идет ли речь о теракте и замешаны ли мигранты в нападении, произошедшем на Рождество, в полиции уточнять не стали. По делу об убийстве пока никого не арестовали.

Министр юстиции Ирландии Хелен МакЭнти осудила преступление, назвав его отвратительным, и подчеркнула, что целью нападения стал респектабельный ресторан, где люди собирались семьями, чтобы отпраздновать Рождество. Она призвала всех, кто располагает любой информацией о преступлении, связаться с полицией.

Стрельба в центре Дублина произошла всего через месяц после того, как в ирландской столице разгорелись крупнейшие за несколько десятилетий массовые беспорядки. Их причиной стало нападение вооруженного ножом мигранта из Алжира на нескольких горожан возле школы.


Источник: Zakon.kz
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