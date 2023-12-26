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Названы три лучших продукта для борьбы со стрессом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Названы три лучших продукта для борьбы со стрессом
Фото: pixabay
Стрессовое состояние негативно сказывается на работе органов и самочувствии. Симбиоз нервного напряжения, усталости и беспокойства провоцирует учащенное сердцебиение и увеличение артериального давления. Какие продукты способны противостоять стрессу, расскажет Zakon.kz.

Не всегда есть возможность распрощаться с провоцирующими стресс факторами, однако существуют различные способы борьбы с ним, пишет "Рамблер".

К тем, которые не требуют кардинальных изменений в привычном ритме жизни, относятся добавление в рацион питания продуктов, которые за счет своего волшебного целительного состава противостоят выделению стрессовых гормонов.

Порошок зеленого чая матча

Красочный чай матча стал пользоваться популярностью пару лет назад. Публикации с напитком буквально захватили все социальные сети: пользователи делились любимыми рецептами, а врачи рассказывали о его пользе для организма. И вовсе не зря: порошок данного сорта чая богат L-теанином и небелковой аминокислотой, которые активно борются с гормонами стресса.

Доказано учеными: в ходе одного исследования более трех десятков человек на протяжении двух недель должны были ежедневно съедать печенье, содержащее 4,5 грамма порошка матча. В результате у них наблюдалось значительное снижение активности альфа-амилазы слюны (маркера стресса) в сравнении с другими участниками, которым выдавалось плацебо.

Кимчи

Блюдо из ферментированных овощей, которое обычно готовят из капусты напа и дайкона, богато полезными бактериями под названием пробиотики, а также витаминами, минералами и антиоксидантами.

Доказано учеными: ферментированные продукты могут уменьшить стресс и беспокойство. В ходе одного эксперимента, в котором приняли участие более 700 человек, было обнаружено, что наличие в рационе таких продуктов способствует снижению социальной тревоги.

Пробиотические добавки и продукты, богатые пробиотиками, в том числе кимчи, оказывают благотворное влияние на психическое здоровье. Как предполагают исследователи, это может быть связано с их взаимодействием с кишечными бактериями, от которых зависит наше настроение.

Артишок

Артишоки являются концентрированным источником клетчатки и пребиотиков, которые питают полезные бактерии в кишечнике. В их числе фруктоолигосахариды – враги стрессового состояния и тревоги. Кроме того, артишоки богаты калием, магнием и витаминами С и К, которые необходимы для здоровой реакции на стресс.

Доказано учеными: один обзор показал, что люди, которые съедали пять или более граммов пребиотиков в день, лучше справлялись с тревожным состоянием. А высококачественная диета, богатая пребиотиками, способна снизить риск развития хронического стресса.


Источник: Zakon.kz
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