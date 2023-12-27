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"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "ЛГБТ-пропагандой"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:46
"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "ЛГБТ-пропагандой"
Фото из открытых источников
В Москве Лефортовский районный суд официально признал "голую" вечеринку популярного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел на вечеринку в одном носке. Он был арестован на 15 суток после участия в мероприятии.

"Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года в 22:00... был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет, которую опубликовал в Telegram адрес в свободном доступе для неограниченного круга людей, при этом в действиях фио отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния", – говорится в постановлении Лефортовского районного суда по делу об административном правонарушении в отношении Vacio.


Отметим, что в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в стране.

Ранее Анастасия Ивлеева вновь обратилась к народу после "голой" вечеринки. На этот раз она записала длинное видеообращение, в котором не смогла сдержать слез.


Источник: zakon.kz
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