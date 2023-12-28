Подростки готовили теракт у новогодней елки в Кыргызстане

"По указанию зарубежных эмиссаров, они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы", - сообщили в ГКНБ.

В Кыргызстане задержали подозреваемых, которые готовили теракт у новогодней елки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Как сообщили в ГКНБ, в Джалал-Абаде задержали двоих несовершеннолетних членов международной террористической организации "Исламское Государство - Вилаят Хорасан". По данным ведомства, 16-летних подростков завербовали в организацию через интернет.Сообщается, что в ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру террористической организации.По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 252 (акт терроризма) УК КР. Задержанные водворены в СИЗО № 53 для несовершеннолетних, проводятся мероприятия по установлению их преступных связей на территории Кыргызстана.