Турция решила повысить минимальную зарплату почти на 50 процентов

Как сообщил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ишикхан, минимальная заработная плата в стране с 1 января составит 17 002 турецкие лиры (около 262 тысяч тенге). На данный момент минимальная заработная плата в стране составляет 11 402 лиры (около 175 тысяч тенге).

"Как вы знаете, в июле чистая минимальная заработная плата составила 11 тысяч 402 лиры, при этом наше государство предоставило поддержку минимальной заработной платы в размере 500 лир. Теперь мы определили чистую минимальную заработную плату в размере 17 тысяч 2 лиры, которая будет действовать с 1 января 2024 года, из которых 700 лир - это поддержка минимальной заработной платы. Надеюсь, это принесет пользу нашей стране и нации. Благодаря этому показателю чистая минимальная заработная плата увеличилась на 49 процентов по сравнению с предыдущим периодом, а совокупное увеличение составило 100 процентов по сравнению с предыдущим годом", - пояснил глава турецкого Минтруда.

В Турции решили увеличить размер минимальной заработной платы почти на 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты.Минимальная заработная плата напрямую затрагивает более 7 миллионов сотрудников в Турции. Отмечается, что рост минимальной зарплаты связан со стремлением властей снизить нагрузку на стоимость жизни перед местными выборами в мае. Кроме того, инфляция в Турции в ближайшие месяцы может превысить 70 процентов.