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2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить

Просмотров:278 Опубликовано: Вчера, 18:43
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
Фото: freepik
2024 год по восточному календарю будет годом Зеленого деревянного Дракона, одного из самых могущественных, своенравных и благородных символов в китайской культуре. Считается, что год Дракона приносит удачу, процветание и новые возможности.

Каждый символ года приходит со своим характером, предпочтениями, цветами и энергетикой. Zakon.kz подготовил для вас основные приметы на 2024 год, как встречать новый год Дракона, что предпочтительно готовить и надевать.

Как встречать 2024 год
Чтобы задобрить грядущего Дракона, лучше выбирать яркие оттенки: красный, зеленый, золотистый, серебристый и другие натуральные цвета, кроме пастельных тонов. Принимая это во внимание, рекомендуется ярко оформить дом и застолье, а также одеться в таких цветах. К примеру, можно постелить красную скатерть, положить зеленые салфетки и надеть соответствующий наряд. Причем наряд должен быть торжественный как у женщин, так у мужчин. Потому что восточное животное символизирует не только мощь и силу, но и изысканность.

Не рекомендуется использовать много синтетики, так как Дракон предпочитает натуральные ткани: шелк, хлопок, лен и др. Он ценит мягкость и приятный на ощупь материал, который также может быть прочным и долговечным. В год Дракона можно украсить дом множеством светильников и гирлянд, чтобы создать атмосферу света и тепла. Картины или фрески с изображением Дракона также могут добавить атмосферу аутентичности и восточной красоты. При этом 2024 год рекомендуется встречать весело и шумно в кругу родных и близких людей.

Что приготовить
Когда будете планировать меню на новогодний праздник, обратите внимание, что оно должно быть разнообразным и обильным. Важно приготовить блюда из натуральных продуктов, не рекомендуется использовать консервы и полуфабрикаты. Можно приготовить мясо в разном виде, запеченные овощи на гарнир, а также поставить пару острых закусок или соус. Также Дракон любит лакомства и внимание, поэтому в завершение можно дополнить меню сладостями и украсить стол статуэткой символа года.

Високосный год 2024: свадьбы и суеверия
2024 год будет високосным, это означает, что в феврале будет 29 дней вместо обычных 28. Високосные годы происходят каждые 4 года и помогают синхронизировать календарь с сезонами.

В некоторых странах считается, что в високосном году можно ожидать большое количество дождей.
В ряде культур високосный год считается неблагоприятным временем для заключения брака, а где-то – наоборот.
Високосный год может принести удачу и процветание, если трудиться и прилагать все усилия.
Однако стоит отметить, что все эти приметы и поверья не имеют научного обоснования. Верить или нет – выбор каждого.

Новогодние приметы 2024
Амбициозный, стремительный и смелый Дракон любит внимание, поэтому нежелательно дарить свечи или картины с изображением огня, так как это только стихия хозяина года. Кроме того, в китайской культуре не рекомендуется дарить вещи с числом четыре, кошелек, часы, зеркало и перчатки.
Несмотря на свою силу и мощь, Дракон олицетворяет положительные человеческие качества, такие как мудрость, благородство и преданность. Само по себе это миролюбивое животное, оно любит смелых людей, которые готовы менять жизнь к лучшему. При этом важно учесть, что символ года не любит хитрость и обман. Поэтому важно идти к своим целям с оптимизмом и чистыми намерениями и помнить о целенаправленных действия для их достижения. Новый 2024 год можно уверенно назвать особым периодом исполнения заветных желаний.


Источник: Zakon.kz
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