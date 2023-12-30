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Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год
Фото:depositphotos.com
Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США, за прошедший год население Земли увеличилось на 75 миллионов человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Прогнозируемая численность населения мира на 1 января 2024 года составляет 8 019 876 189 человек, что на 75 162 541 человек (0,95 процента) больше, чем на новый год 2023 года.

По данным Бюро переписи населения, в начале 2024 года в мире каждую секунду будет рождаться 4,3 ребенка и умирать два человека.

Темпы роста населения США составили 0,53 процента, что чуть больше половины среднемирового показателя. В стране прибавилось 1,7 миллиона человек, и на новый год численность населения составит 335,8 миллиона человек. Самым медленным по темпам роста было десятилетие после Великой депрессии в 1930-х годах - 7,3 процента.

Отмечается, что если нынешние темпы сохранятся до конца 2020-х годов, это может стать самым медленно растущим десятилетием в истории США - менее 4 процентов, сказал демограф из Института Брукингса Уильям Фрей.

"Конечно, рост может немного увеличиться, когда мы выйдем из периода пандемии. Но все равно будет трудно достичь 7,3 процента", - сказал он.


Ожидается, что в начале 2024 года в США каждые девять секунд будет рождаться один ребенок, а каждые 9,5 секунды - умирать один. Но благодаря иммиграции население не сократится. Ожидается, что чистая международная миграция будет увеличивать численность населения США на одного человека каждые 28,3 секунды.


Источник: Тengrinews.kz
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