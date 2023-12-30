Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год

Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США, за прошедший год население Земли увеличилось на 75 миллионов человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle
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Прогнозируемая численность населения мира на 1 января 2024 года составляет 8 019 876 189 человек, что на 75 162 541 человек (0,95 процента) больше, чем на новый год 2023 года.
По данным Бюро переписи населения, в начале 2024 года в мире каждую секунду будет рождаться 4,3 ребенка и умирать два человека.
Темпы роста населения США составили 0,53 процента, что чуть больше половины среднемирового показателя. В стране прибавилось 1,7 миллиона человек, и на новый год численность населения составит 335,8 миллиона человек. Самым медленным по темпам роста было десятилетие после Великой депрессии в 1930-х годах - 7,3 процента.
Отмечается, что если нынешние темпы сохранятся до конца 2020-х годов, это может стать самым медленно растущим десятилетием в истории США - менее 4 процентов, сказал демограф из Института Брукингса Уильям Фрей.
"Конечно, рост может немного увеличиться, когда мы выйдем из периода пандемии. Но все равно будет трудно достичь 7,3 процента", - сказал он.
Ожидается, что в начале 2024 года в США каждые девять секунд будет рождаться один ребенок, а каждые 9,5 секунды - умирать один. Но благодаря иммиграции население не сократится. Ожидается, что чистая международная миграция будет увеличивать численность населения США на одного человека каждые 28,3 секунды.
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