«По информации источника V1.RU, накануне сотрудники регионального надзорного ведомства выявили сомнительные напитки — оригинальную Coca Cola, завезенную по параллельному импорту из Казахстана. По информации источника редакции, продукция была выявлена как минимум в ряде магазинов сети «Перекресток», а возможно, и в супермаркетах других ритейлеров», – сообщает v1.ru (Волгоград Онлайн).

«Как указано на сайте администраций города Орехово- и города Свирска, в напитках были обнаружены следующие вещества: аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция, бензойная кислота», – сообщает «Волгоград Онлайн».

Астана. 30 декабря. КазТАГ – Российские СМИ утверждают об опасности казахстанской Coca-Cola, передает корреспондент агентства.В областном управлении Роспотребнадзора журналистам позже ответили, что «в связи с выявлением в обороте продукции напиток безалкогольный газированный Coca-Cola Classic производства ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (Алматы, Республика Казахстан), не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза по содержанию подсластителей, не заявленных в составе продукта, управлением принимаются меры по организации контрольно-надзорных мероприятий с проведением лабораторных исследований вышеуказанной продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».На сайте издания 93.ru (Краснодар Онлайн) сообщается, что в управлении торговли Краснодара призвали не покупать кока-колу из Казахстана, так как в ней есть подсластители, не заявленные в составе продукта.Указано, что аналогичная ситуация произошла и в других регионах России.