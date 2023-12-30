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Российские СМИ утверждают об опасности казахстанской Coca-Cola

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Российские СМИ утверждают об опасности казахстанской Coca-Cola
Фото из открытых источников
Астана. 30 декабря. КазТАГ – Российские СМИ утверждают об опасности казахстанской Coca-Cola, передает корреспондент агентства.

«По информации источника V1.RU, накануне сотрудники регионального надзорного ведомства выявили сомнительные напитки — оригинальную Coca Cola, завезенную по параллельному импорту из Казахстана. По информации источника редакции, продукция была выявлена как минимум в ряде магазинов сети «Перекресток», а возможно, и в супермаркетах других ритейлеров», – сообщает v1.ru (Волгоград Онлайн).


В областном управлении Роспотребнадзора журналистам позже ответили, что «в связи с выявлением в обороте продукции напиток безалкогольный газированный Coca-Cola Classic производства ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (Алматы, Республика Казахстан), не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза по содержанию подсластителей, не заявленных в составе продукта, управлением принимаются меры по организации контрольно-надзорных мероприятий с проведением лабораторных исследований вышеуказанной продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

На сайте издания 93.ru (Краснодар Онлайн) сообщается, что в управлении торговли Краснодара призвали не покупать кока-колу из Казахстана, так как в ней есть подсластители, не заявленные в составе продукта.

Указано, что аналогичная ситуация произошла и в других регионах России.

«Как указано на сайте администраций города Орехово- и города Свирска, в напитках были обнаружены следующие вещества: аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция, бензойная кислота», – сообщает «Волгоград Онлайн».


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:29
В самой РФ ещё до санкций кока кола на вкус была вообще отстойной я даже связывался с представителем в РФ спрашивать почему настолько разные вкусы. И наверное сейчас идёт лоббирование своих производителей которые начали выпускать напитки по вкусу совсем плохие(
 
 

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