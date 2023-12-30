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Стали известны подробности об убийстве отца Легойды

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Стали известны подробности об убийстве отца Легойды
Фото из открытых источников
Роман Легойда, отец пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды, был знаком с 25-летним Адамом Щербаковым, который признался в убийстве пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники, близкие к семье покойного.

Щербаков несколько раз общался с 90-летним мужчиной на тему боевых действий на территории Украины, в которых он принимал участие, и заслужил его доверие, из-за чего и оказался в машине. Во время убийства у Легойды были с собой деньги на подарки близким, что могло спровоцировать нападение.


По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Щербаков ранее был осужден за разбой и грабеж, но был завербован в отряд «Шторм Z», откуда дезертировал и тех пор находился в розыске. В свою очередь Telegram-канал «112» утверждает, что обвиняемый после завершения контракта был амнистирован и находился на свободе легально.

Следственный комитет России (СКР) по Подмосковью обвинил Щербакова в убийстве, использовании заведомо подложного документа и разбое. На допросе тот указал, что не собирался нападать на Легойду, а зарезал жертву после того, как пенсионер захотел отнять нож.

Часть похищенных 100 тысяч рублей обнаружена во время обыска съемной квартиры Щербакова. Следственные органы ходатайствуют об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело Романа Легойды с множеством колото-резанных ран нашли днем 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Он поехал в магазин после прогулки с внуком и не вернулся домой.


Источник: lenta.ru
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