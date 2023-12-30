Список фильмов для новогоднего настроения

Новогоднее время – отличный период для семейного или дружеского общения. Ведь у детей каникулы, а взрослым положено несколько законных выходных. На день стоит запланировать поход на горку или каток, прогулку или поездку к родственникам, друзьям.



Вечера же можно отдать настольным играм или просмотру кинокартин. Предлагаем интересные подборки фильмов для новогоднего настроения.



Интересные новинки



Настоящие киноманы всегда следят за прокатом киноновинок. Они интересуются датами их выхода, чтобы первыми составить свое мнение. Если вы ждете новые фильмы для новогоднего настроения, то эта подборка для вас.



"Новогодний шеф"



Эта рождественская история наполнит вас ощущением праздника, заставит поверить в новогоднее чудо. Сюжет достаточно прост, но именно таким он должен быть у сказки. В канун праздника владелец модного ресторана ссорится с шеф-поваром и тот, забрав команду, увольняется. Все бы ничего, но все столики уже забронированы. Надежда остается только на Олесю, владелицу кухни на дому из подмосковного поселка. У нее особый талант – пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Но она уже обещала сыну новогоднюю сказку с салютами. Какова же будет развязка?



"Плюшевый кролик"



Добрый семейный фильм, который понравится взрослым и детям. Уильям – замкнутый ребенок, который вместо общения и прогулок с друзьями читает книги и готовится к будущему. Весь его мир перевернул очередной рождественский подарок – плюшевый кролик. Неожиданно он "ожил" и заговорил. Новые друзья отправляются в путешествие, чтобы найти разгадку волнующей тайны. Но родители в панике, они пытаются отыскать своего ребенка. Для этого подняты не только силы полиции, но и нанят частный детектив. Чем же закончится эта сказочная история?



"Конфетный переулок"



В центре рождественского фэнтези примерный семьянин и любящий отец Крис. Его заветная мечта – лучше всех оформить дом и победить в городском конкурсе. Но до сих пор это у него не получается. На помощь ему приходит эльфийка Пеппер. Но ее магические ритуалы приводят к оживлению украшений и полному хаосу. Крису с семьей нужно спасти Рождество.



"Семейный обмен"



Интересная новинка, которую можно посмотреть всей семьей. Она позволяет посмеяться и попереживать за героев. Это история о семье, в которой в последнее время сильно испортились отношения. Родители постоянно заняты рабочими проблемами и времени на семейные дела у них практически не остается. Дети чувствуют себя ненужными и одинокими. Семья на грани развала. Однако все меняет неожиданное рождественское желание, которое сбылось. Мама меняется телом с дочерью, а отец с сыном. Теперь нужно совместно решать проблему, а ведь у каждого есть свои стремления и планы на ближайшие дни.



"Самое. Лучшее. Рождество!"



Ежегодно в канун Рождества Джеки уведомляет знакомых и друзей, как отлично прошел у нее год и каких успехов достигла она лично и ее семья. Это очень бесит Шарлотту, у которой особо интересного ничего не происходит. К тому же ее муж – бывший Джеки. Однако это Рождество должно стать особенным. В его преддверии Джеки с семьей оказывается на пороге дома Шарлотты и Роба. Есть шанс раскрыть главную интригу: так ли все прекрасно у соперницы?



Советская классика

Советский кинематограф предлагает множество захватывающих картин. Рекомендуем в праздники посмотреть лучшие новогодние фильмы того периода.



"Карнавальная ночь"



Этот фильм с тонким юмором покажет реалии советских празднований Нового года. Его с удовольствием посмотрят люди старшего поколения. Найдутся у него поклонники и среди молодежи. В фильме показаны подготовка и проведение карнавала в рядовом дворце культуры. Новый его руководитель считает, что клоуны и фокусники – это несерьезно, а сценарий молодой сотрудницы Леночки Крыловой точно не годится. Кто же победит и как пройдет праздник? Те, кто еще не видел этот фильм, получат массу удовольствия, хотя его будет не меньше и при повторном просмотре.



"Ирония судьбы, или С легким паром!"



Фильм снят в 1975 году. После этого без него не обходился ни один Новый год в СССР. Смотрели его и после распада Союза. Смешная и трогательная история о том, как случайно встретились две половинки в одной квартире. А начиналось все очень даже тривиально. У Жени есть традиция ходить в канун Нового года с друзьями в баню. Вроде бы все отлично. Только как из московской парной он попал в питерскую квартиру и чем все это закончится?



"Морозко"



Красивая история, которую можно посмотреть с ребенком. Она создана по мотивам русских народных сказок. Причем, чтобы увеличить интригу, режиссер и сценарист Александр Роу гармонично сплел несколько сюжетных линий: завистливую мачеху, которая хочет изжить со свету свою красивую падчерицу, молодца, которого за его недостатки колдун превратил в медведя, и доброго волшебника, помогающего любящим сердцам победить невзгоды и соединиться.



"Зигзаг удачи"



Еще одно новогоднее творение от известного Эльдара Рязанова. Сюжет трагикомедии разворачивается вокруг работника провинциального фотоателье. У него большая радость, он выиграл в лотерею 10 000 рублей. Но вот беда: деньги на приобретение счастливого билета взяты из общей кассы. То есть следует поделиться наградой с коллегами. Но кто же легко с такой суммой расстанется. Кульминация всех перипетий и сюжетных линий приходится на 31 декабря. Случится ли чудо на Новый год? Смотрите, чтобы узнать.



"Чародеи"



Волшебная сказка на новый мотив полна музыки и интересных поворотов событий. Действия разворачиваются в магическом учреждении НУИНУ в канун Нового года. В молодую сотрудницу Аленушку Санину влюблен ее начальник Сатанеев. Но сердце красавицы уже отдано любимому Иванушке и даже намечается свадьба. Интригами и коварством Сатанеев толкает директрису-колдунью на нехороший поступок. Она превращает сердце девушки в ледышку, и та забывает о своем возлюбленном. Победит ли сила любви или коварство восторжествует, сможет ли покинутый жених отменить колдовство до наступления Нового года?



Топ популярных новогодних фильмов

У каждого свои любимые праздничные кинокартины, которые поднимают настроение и их хочется пересматривать. Однако если вы задаетесь вопросом, какие новогодние фильмы посмотреть, то предлагаем подборку из наиболее популярных.



"Один дома"



Маленький мальчик в канун Рождества остается дома один. Семья большая и его просто забыли, отправляясь в поездку. Трагедия? Нет – комедия! Именно так начинается новогодняя история Кевина. Вместо спокойного празднования в большом пустом доме его ожидает борьба с незадачливыми ворами. Мальчик оказался смышленым и подготовил "теплую встречу". Если одной части вам окажется мало, смотрите ее продолжение. Всего было снято шесть фильмов.



"Эта замечательная жизнь"



Фильм был снят в далеком 1946 году. Однако популярным он стал лишь 30 лет спустя. Фильм повествует о достойном человеке, в жизнь которого пришло большое разочарование. Однако ему посчастливилось увидеть мир без него и задуматься о месте каждого. В картине нет рождественского антуража, огоньков, музыки и атрибутики. Но она позволяет получить порцию надежды и поверить в чудеса, возможность счастливых перемен. А не это ли является важным для Рождества?



"Кудряшка Сью"



Если вы все еще ищете, какой интересный новогодний фильм посмотреть, то не обходите этот стороной. Милая и пушистая, а иногда очень колючая девочка Сью не оставит никого равнодушным. История рассказывает о бездомном родителе с маленькой дочкой. Они выживают как могут, иногда не совсем честными методами. Когда они познакомились с симпатичной и состоятельной леди, их жизнь начала изменяться. И к чему все это приведет?



"Чудо на 34-й улице"



Оригинальная рождественская комедия была снята в 1947 году. Она была удостоена трех "Оскаров" и очень популярна в США. История рассказывает об одном из рождественских чудес. В 1994 году вышел ремейк, который стал не менее популярным у зрителей. Фильм пропитан атмосферой волшебства и возможности невозможного. Он отлично подойдет для семейного просмотра.



"Неспящие в Сиэтле"



Трогательная история о реальном рождественском чуде, которое сотворил малыш Джон. После смерти жены его отец решает сменить обстановку. Забирает сына и переезжает в Сиэтл. Прошел год, и мальчик решил вмешаться в судьбу отца. В канун праздника он звонит на радио и заявляет, что папе нужна новая жена. Такая трогательная просьба не осталась без внимания, на нее откликнулось множество женщин. Но так ли легко найти в этом море свою возлюбленную?



"Подарок на Рождество"



Легкая семейная комедия с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Продавец матрасов Говард Лэнгстон много времени уделяет работе и его практически не остается на сына. Чтобы вернуть практически потерянную связь, он решает загладить свою вину лучшим рождественским подарком – фигуркой Турбомэна. Но игрушка редкая и популярная. Купить ее не так уж просто. Получится ли у отца порадовать и удивить своего сына?



"Николь"



Рождественская сказка от студии Диснея. Старый Санта Клаус не может выполнять свои обязанности, и так сложились обстоятельства, что все праздничные приготовления должна взять на себя его дочь Николь. Она должна найти своего непутевого брата, чтобы тот стал новым Сантой. Удастся ли это девушке или Рождество будет безвозвратно испорчено?



"Принц на Рождество"



Романтичная история о симпатичной журналистке Эмбер, которая должна подготовить репортаж о принце маленькой страны Алдовии. Причем на первый взгляд королевская семья – не самые доброжелательные люди, а наследник престола – настоящий нарцисс. Однако Рождество – время, когда возможны самые невероятные чудеса. Поездка полностью перевернула жизнь Эмбер, и королевский дворец стал для нее новым домом.



Новогодние фильмы – отличное дополнение к праздничному настроению. Их в большом количестве выпускают разные кинокомпании. В основном это милые и романтичные истории. Однако можно найти фэнтези или даже боевик. Каждый сможет подобрать список по своему вкусу. Выбирайте и наслаждайтесь!