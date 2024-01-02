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ЛАДА.kz » Новости Мира

Гороскоп на сегодня: кого ждут приключения, а кого романтика

Просмотров:582 Опубликовано: Вчера, 09:06
Гороскоп на сегодня: кого ждут приключения, а кого романтика
Фото:depositphotos.com
Овен

Вы проведете этот день плодотворно, если не станете откладывать дела на потом. Неприятные встречи тоже не стоит переносить, лучше решить отношения сейчас. До полудня не исключены денежные поступления и подарки, позже будут более вероятны траты.

Телец

В течение дня будут приятные сюрпризы. Например, не исключены запоминающиеся романтические моменты или знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Можно делать небольшие покупки, они будут удачными.

Близнецы

Близнецам часто приходится мирить ссорящихся, разбираться в чужих конфликтах, сглаживать острые углы. Это отнимает много душевных сил. Неудивительно, что к вечеру вы почувствуете потребность в уединении и спокойном отдыхе. Не исключена бессонница.

Рак

У Раков гармонично будут складываться отношения с любимым человеком и теми, кто действительно близок вам по духу. Хорошо пройдет романтическое свидание, увлекательной окажется поездка. Вечер подходит для отдыха в кругу семьи.

Лев

Необходимо проявить максимальную осторожность во время поездок. Не исключено, что сегодня вы станете жертвой мошенников, не поднимайте трубки от незнакомых номеров.

Дева

В этот день Девам нужно быть осторожным в словах и поступках. Иначе вы наломаете столько дров, что хватит до конца дней. У семейных Дев будет масса бытовых хлопот, которые следует решить.

Весы

Весам стоит определиться с приоритетной задачей и стараться выполнить ее в первую очередь. Организуйте себе условия для работы так, чтобы более ничего вас не отвлекало.

Скорпион

Окружающие относятся к вам не так плохо, как кажется, а если порой критикуют и делают замечания, то не для того, чтобы позлить вас. Чем меньше внимания вы обращаете на мелкие недоразумения, тем удачнее пройдет день.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит договариваться о сотрудничестве, обсуждать проблемы, касающиеся бизнеса и делового сотрудничества. Есть шанс урегулировать разногласия с любимым человеком, прийти к согласию относительно планов на будущее.

Козерог

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи.

Водолей

Один из спокойных и приятных дней, которые Водолеи с удовольствием посвятят полезным делам. Многое дается легко, к тому же открываются новые таланты; лишь лень может помешать вам добиться успехов.

Рыбы

В этот день Рыбам нужно иметь ангельское терпение, чтобы преодолеть все трудности в личной жизни. Вам покажется, что любовь – это иллюзия, а отношения с избранником себя изжили. Гороскоп рекомендует не драматизировать.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Вчера, 18:42
Кто не протрезвел после новогодней ночи, того ждут приключения на свою задницу. umnik
 
 

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