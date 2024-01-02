Гороскоп на сегодня: кого ждут приключения, а кого романтика

Овен



Вы проведете этот день плодотворно, если не станете откладывать дела на потом. Неприятные встречи тоже не стоит переносить, лучше решить отношения сейчас. До полудня не исключены денежные поступления и подарки, позже будут более вероятны траты.



Телец



В течение дня будут приятные сюрпризы. Например, не исключены запоминающиеся романтические моменты или знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Можно делать небольшие покупки, они будут удачными.



Близнецы



Близнецам часто приходится мирить ссорящихся, разбираться в чужих конфликтах, сглаживать острые углы. Это отнимает много душевных сил. Неудивительно, что к вечеру вы почувствуете потребность в уединении и спокойном отдыхе. Не исключена бессонница.



Рак



У Раков гармонично будут складываться отношения с любимым человеком и теми, кто действительно близок вам по духу. Хорошо пройдет романтическое свидание, увлекательной окажется поездка. Вечер подходит для отдыха в кругу семьи.



Лев



Необходимо проявить максимальную осторожность во время поездок. Не исключено, что сегодня вы станете жертвой мошенников, не поднимайте трубки от незнакомых номеров.



Дева



В этот день Девам нужно быть осторожным в словах и поступках. Иначе вы наломаете столько дров, что хватит до конца дней. У семейных Дев будет масса бытовых хлопот, которые следует решить.



Весы



Весам стоит определиться с приоритетной задачей и стараться выполнить ее в первую очередь. Организуйте себе условия для работы так, чтобы более ничего вас не отвлекало.



Скорпион



Окружающие относятся к вам не так плохо, как кажется, а если порой критикуют и делают замечания, то не для того, чтобы позлить вас. Чем меньше внимания вы обращаете на мелкие недоразумения, тем удачнее пройдет день.



Стрелец



Стрельцам сегодня стоит договариваться о сотрудничестве, обсуждать проблемы, касающиеся бизнеса и делового сотрудничества. Есть шанс урегулировать разногласия с любимым человеком, прийти к согласию относительно планов на будущее.



Козерог



Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи.



Водолей



Один из спокойных и приятных дней, которые Водолеи с удовольствием посвятят полезным делам. Многое дается легко, к тому же открываются новые таланты; лишь лень может помешать вам добиться успехов.



Рыбы



В этот день Рыбам нужно иметь ангельское терпение, чтобы преодолеть все трудности в личной жизни. Вам покажется, что любовь – это иллюзия, а отношения с избранником себя изжили. Гороскоп рекомендует не драматизировать.