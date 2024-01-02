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Однополые браки легализовали в Эстонии

Просмотров:665 Опубликовано: Вчера, 09:59
Однополые браки легализовали в Эстонии
Фото: depositphotos.com
С 1 января 2024 года эстонцы могут вступать в однополые браки. Таким образом, эта прибалтийская страна стала первой среди бывших стран СССР, легализовавшей однополые браки, рассказывает Tengri Life со ссылкой на The Guardian.

Закон о равенстве браков парламент Эстонии, Рийгикогу, принял в июне прошлого года. 55 депутатов из 101 проголосовали за внесение поправок в Закон о семье, а 34 - против.

Закон вступил в силу в понедельник, и однополые пары смогут зарегистрировать свои заявления о вступлении в брак онлайн с первого дня наступившего года.

Восприятие однополых браков в Эстонии изменилось за последние годы. По данным опроса, проведенного Эстонским центром по правам человека в этом году, 53 процента эстонцев поддерживают однополые браки. Десять лет назад этот показатель составлял всего 34 процента.

Гражданское партнерство и партнеры, совместно проживающие вместе, юридически признаны в Эстонии с 2013 года.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sara19k (Посетители) Вчера, 22:18
ну надеюсь,очередной транш евросоюза стоит того чтобы так подставляться!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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  • Ingul
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 BOBBI (Посетители) Вчера, 17:04
Ну и правильно, дебилы не должны размножаться...
 
 

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