Однополые браки легализовали в Эстонии

С 1 января 2024 года эстонцы могут вступать в однополые браки. Таким образом, эта прибалтийская страна стала первой среди бывших стран СССР, легализовавшей однополые браки, рассказывает Tengri Life со ссылкой на The Guardian.



Закон о равенстве браков парламент Эстонии, Рийгикогу, принял в июне прошлого года. 55 депутатов из 101 проголосовали за внесение поправок в Закон о семье, а 34 - против.



Закон вступил в силу в понедельник, и однополые пары смогут зарегистрировать свои заявления о вступлении в брак онлайн с первого дня наступившего года.



Восприятие однополых браков в Эстонии изменилось за последние годы. По данным опроса, проведенного Эстонским центром по правам человека в этом году, 53 процента эстонцев поддерживают однополые браки. Десять лет назад этот показатель составлял всего 34 процента.



Гражданское партнерство и партнеры, совместно проживающие вместе, юридически признаны в Эстонии с 2013 года.