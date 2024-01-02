Увеличилось число погибших во время землетрясения в Японии

Число жертв выросло до 24 человек в результате мощного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното и прилегающих районах в центральной Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kyodo News+.



Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,6 вызвало обширные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. В некоторых районах все еще бушуют пожары, поскольку толчки продолжаются.



Пожары охватили более 200 построек, но вероятность их дальнейшего распространения невелика.



"Транспортным средствам чрезвычайно трудно проникнуть в северные районы полуострова Ното", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.



Он добавил, что центральное правительство координирует доставку гуманитарной помощи с использованием кораблей.



По словам Кисиды, в операциях по спасению и оказанию помощи задействовано около 1000 военнослужащих сил самообороны.