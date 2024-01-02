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Увеличилось число погибших во время землетрясения в Японии

Просмотров:575 Опубликовано: Вчера, 11:06
Увеличилось число погибших во время землетрясения в Японии
©️ NEWS9 Live
Число жертв выросло до 24 человек в результате мощного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното и прилегающих районах в центральной Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kyodo News+.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,6 вызвало обширные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. В некоторых районах все еще бушуют пожары, поскольку толчки продолжаются.

Пожары охватили более 200 построек, но вероятность их дальнейшего распространения невелика.

"Транспортным средствам чрезвычайно трудно проникнуть в северные районы полуострова Ното", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.

Он добавил, что центральное правительство координирует доставку гуманитарной помощи с использованием кораблей.

По словам Кисиды, в операциях по спасению и оказанию помощи задействовано около 1000 военнослужащих сил самообороны.


Источник: tengrinews.kz
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