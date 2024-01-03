Соцсеть X резко подешевела

"Мы все еще имеем отрицательный денежный поток из-за падения доходов от рекламы на 50 процентов плюс большая долговая нагрузка", - ранее написал Маск.



Социальная сеть X (бывший Twitter) потеряла более 71 процента своей стоимости с тех пор, как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск приобрел ее в октябре 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.Об этом утверждает управляющая компания Fidelity. По ее данным, компания X сейчас стоит на 71,5 процента меньше, чем когда ее купил Маск. Маск заплатил 44 миллиарда долларов за приобретение компании, которая тогда называлась Twitter.Представитель Fidelity сообщил изданию, что компания "не комментирует отдельные компании или инвестиционные решения своих фондов". Гигант взаимных фондов владеет долей в X, но после приобретения компании Маском, регулярно снижает ее стоимость.Еще в мае Fidelity оценил X всего в 15 миллиардов долларов, что составляет треть от суммы, которую заплатил Маск, ранее сообщил Bloomberg.В июле Маск сообщил в посте X, что компания находится в тяжелом финансовом положении из-за огромного спада в рекламе.