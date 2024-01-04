В отношении главы казахской общины в Москве возбудили дело о фейках

«В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», – сообщили в правоохранительных органах.

Как пишет «Верстка», поводом для уголовного преследования стал пост на странице Полата Джамалова в Facebook, к которому тот прикрепил фото документа, якобы отправленного замминистром финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе говорилось, что к середине августа 2022 года в российско-украинском конфликте погибли 48 759 российских солдат.

Астана. 3 января. КазТАГ – В отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова возбудили дело о фейках против российской армии, сообщает «ТАСС».Дело возбудил следственный комитет России.