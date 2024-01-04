Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.06 KZT
  • €1 = 499.84 KZT
  • 1 RUB = 5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Казахстанский самолет приземлился в Лондоне в сильный шторм. Видео появилось в мировых СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Казахстанский самолет приземлился в Лондоне в сильный шторм. Видео появилось в мировых СМИ
Кадр из видео
Самолет казахстанской авиакомпании совершил неустойчивую посадку в лондонском аэропорту Хитроу, передает корреспондент Tengritravel.kz.

Видеозапись посадки в почти "экстремальных" появилась на странице BBC News в Instagram.

На видеозаписи запечатлено, как борт при приземлении качает из стороны в сторону порывами ветра.



В авиакомпании "Эйр Астана" прокомментировали видеозапись. По их данным, это произошло 2 января 2024 года. Рейс Алматы - Лондон на самолете A321LR благополучно приземлился в штормовую погоду.

"Во время посадки самолета авиакомпании в Лондоне (Хитроу) 2 января 2024 года наблюдался сильный порывистый ветер 67-90 километров в час, который приближается к штормовым показателям, что вызывает повышенную турбулентность вблизи земной поверхности", - сообщили в пресс-службе.


По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты.

Отметим, что в Астане с 29-го по 31 декабря отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика