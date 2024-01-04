Казахстанский самолет приземлился в Лондоне в сильный шторм. Видео появилось в мировых СМИ

"Во время посадки самолета авиакомпании в Лондоне (Хитроу) 2 января 2024 года наблюдался сильный порывистый ветер 67-90 километров в час, который приближается к штормовым показателям, что вызывает повышенную турбулентность вблизи земной поверхности", - сообщили в пресс-службе.

Самолет казахстанской авиакомпании совершил неустойчивую посадку в лондонском аэропорту Хитроу, передает корреспондент Tengritravel.kz.Видеозапись посадки в почти "экстремальных" появилась на странице BBC News в Instagram.На видеозаписи запечатлено, как борт при приземлении качает из стороны в сторону порывами ветра.В авиакомпании "Эйр Астана" прокомментировали видеозапись. По их данным, это произошло 2 января 2024 года. Рейс Алматы - Лондон на самолете A321LR благополучно приземлился в штормовую погоду.По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты.Отметим, что в Астане с 29-го по 31 декабря отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов.