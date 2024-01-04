Microsoft изменит клавиатуру ПК с Windows

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить кнопку Copilot для ПК с Windows 11. (...) Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение в клавиатуре персональных компьютеров с Windows почти за три десятилетия», — говорится в заявлении.

Microsoft добавит на клавиатуру для ПК с Windows кнопку подключения к ИИКорпорация Microsoft изменит клавиатуру персональных компьютеров (ПК) с операционной системой Windows, добавив на клавиатуру кнопку подключения к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщается в блоге компании.Как рассказали в Microsoft, Copilot упростит работу пользователей за компьютером, а также позволит повысить ее эффективность.