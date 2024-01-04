Иностранцы-контрактники получат российское гражданство за участие в войне в Украине

Согласно указу, иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу в Вооруженных силах или воинских формированиях в период проведения «специальной военной операции в Украине», могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без соблюдения общих требований, таких как проживание в России не менее пяти лет, наличие постоянного источника дохода и знание русского языка.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранных граждан, служивших в российской армии во время войны в Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время «спецоперации» военную службу в ВС или воинских формированиях, а также бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.В ноябре «Курсив» писал, что бывший житель Казахстана Павел Конторбаев получил российское гражданство за службу по контракту в войне в Украине. Гражданство также дали его жене Веронике. Отказались ли до этого супруги от казахстанского гражданства — неизвестно. Это первый случай в Новосибирской области, когда иностранцы получили гражданство таким образом.Ранее сообщалось, что в соответствии с указом президента России иностранцы могут получить гражданство страны в упрощенном порядке, если заключат контракт о прохождении военной службы. Для получения паспорта достаточно заключить контракт на год. Раньше для получения гражданства иностранцам нужно было заключать контракт минимум на пять лет.Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин тогда признал независимость ДНР и ЛНР. Также глава России называл причины нападения — это демилитаризация и денацификация Украины. По различным оценкам, потери каждой из воюющих стран идут на десятки тысяч человек. Прочитать материалы «Курсива» об этой войне можно здесь.