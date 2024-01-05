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Автор фразы "Зима не будет" найден мертвым

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Автор фразы "Зима не будет" найден мертвым
Фото: пресс-служба ЦИК Кыргызстана
5 января в камере колонии №31 службы исполнения наказаний Кыргызстана обнаружен мертвым Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай), получивший широкую известность в Сети благодаря знаменитой фразе "Зима не будет". О его смерти со ссылкой на адвоката Кайсына Абакирова сообщают кыргызские СМИ, передает Tengrinews.kz.

По словам адвоката Арстанбека Абдылдаева, его подзащитный был заключен под стражу в нарушение норм уголовно-процессуального кодекса.

"Это случилось, несмотря на мои неоднократные письменные обращения к руководству следственного изолятора, чтобы обеспечили безопасность моего подзащитного. Почему, по чьему указанию и когда его перевели в колонию №31, нам неизвестно. Одним словом, незаконные действия правоохранительных органов, следствия, суда, службы исполнения наказаний привели к смерти человека. Руководство генеральной прокуратуры просим всех виновных должностных лиц привлечь к уголовной ответственности", - приводит слова Абакирова сайт 24.kg.


О задержании Арстана Алая стало известно в декабре прошлого года. В отношении него завели уголовное дело по статье 330 "Возбуждение религиозной вражды (розни)" Уголовного кодекса Кыргызстана.

Как сообщалось, основанием для задержания и возбуждения уголовного дела послужили полученные сведения о том, что Алай в соцсетях, книгах и брошюрах "размещал призывы на разжигание религиозной и межрелигиозной вражды, пропаганду идентичности граждан по признакам религиозности".

Позже стало известно, что задержанного решили оставить под стражей.

Широкую известность Абдылдаев обрел в конце 2011 года, когда бывший кандидат в президенты Кыргызстана заявил: "Зима не будет". Фраза впоследствии стала вирусной.

"Вы будете смеяться, но потом это будет подтверждаться. Зима не будет, наводнение будет на Западе. Вы посмотрите, потом смеяться будете", – сказал он на нашумевшей пресс-конференции.




Источник: Tengrinews.kz
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