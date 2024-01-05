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В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:28
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик
Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Colin Hollowell / Reuters
На авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом заявили в Военно-воздушных силах (ВВС) США, сообщает Assotiated Press (AP).

«Самолет разбился примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все четверо благополучно катапультировались», — сообщили в американских ВВС.


По данным метеорологического оборудования, фиксирующего условия на аэродроме, во время крушения видимость была плохой, температура — минусовая, отмечалась низкая облачность.

Ранее в Южной Корее во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто потерпел крушение американский истребитель F-16. При этом военные источники агентства Yonhap со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться.


Источник: lenta.ru
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