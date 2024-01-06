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Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог
Фото: pxhere
Врач-диетолог Екатерина Бурляева заявила, что конфеты из сухофруктов полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие деликатесы менее калорийны и, кроме того, богаты витаминами и микроэлементами, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что, если вы не представляете жизни без сладостей, например, конфет, то необязательно заставлять себя отказываться от них в угоду только здоровой пище.

Но можно выбрать менее вредные. Например, конфеты из сухофруктов – кураги, чернослива, инжира.

"Преимущество конфет, состоящих из сухофруктов, – меньшая калорийность, меньшее количество жиров. Как правило, шоколадные конфеты имеют энергетическую ценность 570 ккал. Конфеты из сухофруктов — около 400 ккал. Еще одно отличие – количество и состав углеводов", - сказала Екатерина Бурляева.


Бурляева добавляет, что сами по себе сухофрукты имеют богатый микроэлементный, витаминный состав.

Однако сказанное не значит, что все перечисленные полезные свойства – повод регулярно есть конфеты с сухофруктами.

Если нет проблем с весом, сердечно-сосудистых заболеваний, можно съедать в день 4 конфеты с сухофруктами (примерно 50 г). Но при условии, что вы не употребляете другие простые углеводы.


Источник: Zakon.kz
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