Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог

"Преимущество конфет, состоящих из сухофруктов, – меньшая калорийность, меньшее количество жиров. Как правило, шоколадные конфеты имеют энергетическую ценность 570 ккал. Конфеты из сухофруктов — около 400 ккал. Еще одно отличие – количество и состав углеводов", - сказала Екатерина Бурляева.

Врач-диетолог Екатерина Бурляева заявила, что конфеты из сухофруктов полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие деликатесы менее калорийны и, кроме того, богаты витаминами и микроэлементами, сообщает Zakon.kz.Специалист подчеркивает, что, если вы не представляете жизни без сладостей, например, конфет, то необязательно заставлять себя отказываться от них в угоду только здоровой пище.Но можно выбрать менее вредные. Например, конфеты из сухофруктов – кураги, чернослива, инжира.Бурляева добавляет, что сами по себе сухофрукты имеют богатый микроэлементный, витаминный состав.Однако сказанное не значит, что все перечисленные полезные свойства – повод регулярно есть конфеты с сухофруктами.Если нет проблем с весом, сердечно-сосудистых заболеваний, можно съедать в день 4 конфеты с сухофруктами (примерно 50 г). Но при условии, что вы не употребляете другие простые углеводы.