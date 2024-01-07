Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны и уничтожении США

"Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", - сказал Трамп.

"Ничего не улучшилось при коррумпированном Джо Байдене. Все в хаосе", - добавил экс-президент.

"Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи единиц ядерного оружия", - сказал Трамп.