Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Января
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.43 KZT
  • €1 = 494.74 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны и уничтожении США

Просмотров:695 Опубликовано: Вчера, 14:55
Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны и уничтожении США
©️ instagram/realdonaldtrump
Президент США Джо Байден в состоянии устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости и "Голос Америки".

"Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", - сказал Трамп.


Он заявил, что страна "терпит неудачу" и что США заполонили "террористы" и иммигранты, "сбежавшие из психиатрических больниц" и переходящие южную границу.

"Ничего не улучшилось при коррумпированном Джо Байдене. Все в хаосе", - добавил экс-президент.






Он также повторил утверждения, что он не допустил бы конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами.

"Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи единиц ядерного оружия", - сказал Трамп.


Себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти Америку, и пообещал, что при нем американцы не столкнутся с Третьей мировой.



Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • БО
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • karabalkin
  • Ирон
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Вчера, 18:22
Америка никогда не воевала по серьезному на своей территории (кроме войны собственных южных штатов с северными, что было давно и забыто), поэтому и ведет себя так, как слон в посудной лавке.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика