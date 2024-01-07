Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны и уничтожении США

Президент США Джо Байден в состоянии устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости
и "Голос Америки"
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"Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", - сказал Трамп.
Он заявил, что страна "терпит неудачу" и что США заполонили "террористы" и иммигранты, "сбежавшие из психиатрических больниц" и переходящие южную границу.
"Ничего не улучшилось при коррумпированном Джо Байдене. Все в хаосе", - добавил экс-президент.
Он также повторил утверждения, что он не допустил бы конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами.
"Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи единиц ядерного оружия", - сказал Трамп.
Себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти Америку, и пообещал, что при нем американцы не столкнутся с Третьей мировой.