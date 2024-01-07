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В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы

Просмотров:273 Опубликовано: Вчера, 17:31
В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы
Фото: odishatv.in
7 января в Бангладеш стартовали двенадцатые парламентские выборы, сообщает Zakon.kz.

Голосование на более чем 42 000 участках продлится 8 часов, около 119 миллионов граждан имеют право голоса. Голосование пройдет в 299 округах из 300, выборы в одном округе были отложены после смерти независимого кандидата естественной смертью.

К охране избирательных участков привлечено около 700 000 сотрудников службы безопасности, а для наблюдения за голосованием прибыли более 120 иностранных наблюдателей.

Власти заявили, что с вечера пятницы по всей стране было зарегистрировано 18 поджогов, причем 10 из них были направлены против избирательных участков.

Во главе правительства Бангладеш находится 76-летняя Шейх Хасиина Вазед. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия.


Источник: Zakon.kz
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