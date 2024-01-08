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Употребление наркотиков Илоном Маском может навредить Tesla и SpaceX

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 07:43
Употребление наркотиков Илоном Маском может навредить Tesla и SpaceX
Фото из открытых источников
Руководителей и членов советов директоров Tesla и SpaceX беспокоит тот факт, что миллиардер употреблял запрещенные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин. Они считают, что это может нанести вред его компаниям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW, которая приводит публикацию WSJ.

На частных вечеринках по всему миру самый богатый человек в мире употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, пишет издание со ссылкой на людей, которые были свидетелями этого, и других лиц, знающих об этом. Обычно на таких вечеринках гости подписывают соглашения о неразглашении и сдают телефоны на входе, отмечает издание. Официальных источников в материале нет, но сам Маск ранее публично курил марихуану и признавал, что употребляет психоделический кетамин в медицинских целях (по словам миллиардера, у него был рецент на это вещество).


WSJ перечисляет несколько эпизодов, когда Маск предположительно употреблял запрещенные препараты.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил журналистам WSJ, что Маск «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». Он также заявил, что в статье издания «есть и другие ложные факты», но не уточнил, о чем речь. Сам Маск от комментариев отказался.

В большинстве американских компаний члены совета директоров не обязаны расследовать, употребляет ли менеджмент запрещенные препараты в свободное от работы время, если это не влияет на бизнес. Но в случае с компаниями Маска все иначе.

Во-первых, его публичное употребление наркотиков уже привело к серьезным последствиям для бизнеса. В 2018 году в ходе двухчасового интервью для подкаста Джо Рогана Маск покурил марихуану. После этого NASA потребовало письменные гарантии того, что SpaceX соблюдает федеральный закон о запрете наркотиков на рабочих местах. Маск говорил, что космическое агентство заставило SpaceX проводить тестирования на наркотики в течение года. Спиро не ответил на вопрос о том, какие тесты проходил сам Маск.

Во-вторых, кроме нарушения федеральных законов употребление наркотиков противоречит внутренней политике самих SpaceX и Tesla. Если окажется, что кто-то из руководства нарушает закон, это поставит под удар миллиардные госконтракты SpaceX с NASA. Кроме того, может встать вопрос о том, способен ли Маск дальше руководить Tesla. Это публичная компания, а значит, ее совет директоров должен следить за тем, руководствуется ли менеджмент интересами акционеров.

Маск — неотъемлемая часть стоимости своих компаний, своим поведением он потенциально подвергает риску активы инвесторов на сумму около триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США, заключает WSJ. Тем не менее до сих пор ни один директор из компаний Маска не поднимал вопрос о наркотиках официально.


"Отчасти проблема заключается в том, что некоторые директора дружат с Маском, ходят с братьями на одни и те же вечеринки и вместе путешествуют. Но также директора на протяжении лет не могли разобраться, с чем связаны выходки Маска: с наркотиками или, например, с постоянной депривацией сна, о которой не раз говорил сам бизнесмен. В 2021 году Маск также заявил, что у него синдром Аспергера", - пишет издание.


Источник: Tengrinews.kz
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