Употребление наркотиков Илоном Маском может навредить Tesla и SpaceX

На частных вечеринках по всему миру самый богатый человек в мире употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, пишет издание со ссылкой на людей, которые были свидетелями этого, и других лиц, знающих об этом. Обычно на таких вечеринках гости подписывают соглашения о неразглашении и сдают телефоны на входе, отмечает издание. Официальных источников в материале нет, но сам Маск ранее публично курил марихуану и признавал, что употребляет психоделический кетамин в медицинских целях (по словам миллиардера, у него был рецент на это вещество).

Маск — неотъемлемая часть стоимости своих компаний, своим поведением он потенциально подвергает риску активы инвесторов на сумму около триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США, заключает WSJ. Тем не менее до сих пор ни один директор из компаний Маска не поднимал вопрос о наркотиках официально.

"Отчасти проблема заключается в том, что некоторые директора дружат с Маском, ходят с братьями на одни и те же вечеринки и вместе путешествуют. Но также директора на протяжении лет не могли разобраться, с чем связаны выходки Маска: с наркотиками или, например, с постоянной депривацией сна, о которой не раз говорил сам бизнесмен. В 2021 году Маск также заявил, что у него синдром Аспергера", - пишет издание.

Руководителей и членов советов директоров Tesla и SpaceX беспокоит тот факт, что миллиардер употреблял запрещенные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин. Они считают, что это может нанести вред его компаниям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW, которая приводит публикацию WSJ.WSJ перечисляет несколько эпизодов, когда Маск предположительно употреблял запрещенные препараты.Адвокат Маска Алекс Спиро заявил журналистам WSJ, что Маск «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». Он также заявил, что в статье издания «есть и другие ложные факты», но не уточнил, о чем речь. Сам Маск от комментариев отказался.В большинстве американских компаний члены совета директоров не обязаны расследовать, употребляет ли менеджмент запрещенные препараты в свободное от работы время, если это не влияет на бизнес. Но в случае с компаниями Маска все иначе.Во-первых, его публичное употребление наркотиков уже привело к серьезным последствиям для бизнеса. В 2018 году в ходе двухчасового интервью для подкаста Джо Рогана Маск покурил марихуану. После этого NASA потребовало письменные гарантии того, что SpaceX соблюдает федеральный закон о запрете наркотиков на рабочих местах. Маск говорил, что космическое агентство заставило SpaceX проводить тестирования на наркотики в течение года. Спиро не ответил на вопрос о том, какие тесты проходил сам Маск.Во-вторых, кроме нарушения федеральных законов употребление наркотиков противоречит внутренней политике самих SpaceX и Tesla. Если окажется, что кто-то из руководства нарушает закон, это поставит под удар миллиардные госконтракты SpaceX с NASA. Кроме того, может встать вопрос о том, способен ли Маск дальше руководить Tesla. Это публичная компания, а значит, ее совет директоров должен следить за тем, руководствуется ли менеджмент интересами акционеров.