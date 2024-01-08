В США запретили летать на марке самолета, развалившемся на лету. В Казахстане таких пять

Федеральное управление гражданской авиации (США) приказало ряду авиакомпаний прекратить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Их хотят сначала проинспектировать, поскольку один из самолетов данной серии потерял часть своего корпуса в воздухе, передает ИА «NewTimes.kz».
«Данное решение было принято после того, как один из самолетов данной серии потерял часть своего корпуса в воздухе, что «привело в ужас пассажиров, пока самолет благополучно не приземлился»», — пишет eadaily.com со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что авиакомпании Alaska и United Airlines в субботу начали отменять десятки рейсов для того, чтобы самолеты Max 9 из их парка могли пройти федеральные проверки.
Самолет Max 9, участвовавший в пятничном инциденте, вылетел из Портленда (Орегон), рейсом 1282 авиакомпании Alaska Airlines в направлении Онтарио (Калифорния). Данный авиарейс вернулся в Портленд через минут 20 после взлета, отмечается, что на борту никто серьезно не пострадал. По словам очевидцев, «ветер дул через зияющую дыру, через которую было видно ночное небо и огни города внизу».
«Хотя FAA еще предстоит публично обсудить, что стало причиной инцидента, оно приказало авиакомпаниям проверить то, что оно назвало «пробкой в двери среднего салона»», — сообщает NYT.
По информации из Сети, эксплуатацию данной марки также приостановил и европейский регулятор, и авиакомпания Tirkish Airlines.
Министерство транспорта РК пишет, что экстренная директива FAA 2024-02-51 не затрагивает казахстанские Boeing MAX. Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер.
По их информации, в Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.
FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленным аварийным люком выхода средней кабины.
«На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам», — говорится в сообщении КГА.
Как пишет Finance.kz, в Казахстане эти самолеты есть только у Scat.
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