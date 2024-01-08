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В WhatsApp появится новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
В WhatsApp появится новая функция
Фото: Unsplash.com
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям устройств на базе Android просматривать видео и слушать музыку вместе с собеседниками во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«Когда вы делитесь своим экраном, проигрываемое вами аудио на вашем устройстве также будет воспроизводиться на устройстве вашего собеседника», — сообщил портал.


Специалисты подчеркнули, что функция пользователи также смогут смотреть вместе видео. «Эта опция позволяет участникам синхронизировать воспроизведение видео и создавать виртуальный сеанс просмотра фильмов», — добавили эксперты.


По данным WABetaInfo, опция обмена аудио во время видеозвонка доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store. В ближайшие недели функция будет доступна широкому кругу пользователей.

В декабре стало известно, что WhatsApp разрешит совместно слушать музыку при видеозвонках, когда включена опция демонстрации экрана, также пользователям устройств на базе iOS.


Источник: lenta.ru
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