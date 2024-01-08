Ученые назвали ягоду, снижающую риск смерти на 31 процент

Как показал эксперимент, самой полезной оказалась клюква, употребление которой снизило риск смерти на 31 процент. В то же время у клубники результат скромнее - 14 процентов, а у черники и ягод в целом - 21 процент.

Ученые из Пенсильвании провели исследование, которое показало, что употребление ягод значительно снижает смертность. Результаты их работы опубликованы в издании The Journal of Nutrition, передает Tengri Life со ссылкой на телеканал "Мир".В течение восьми лет исследователи наблюдали за рационом питания и качеством жизни 37 232 человек. Особое внимание ученые уделили флавоноидам - химическим соединениям растительного происхождения, таким как красители, дубильные вещества и антиоксиданты.Как подчеркнули авторы исследования, чтобы от ягоды была польза, ее необходимо употреблять на постоянной основе, а не только в сезон. Моченые, высушенные или замороженные ягоды также сохраняют свою пользу.