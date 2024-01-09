Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

Текущий год может стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Ученые объясняют это явлением Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Ситуацию с повышением температуры на планете будет усугублять деятельность человека, считают специалисты.



Эль-Ниньо влияло на температуру и в 2023 году



Ученые сообщили, что если в 2023 году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху, то, согласно предварительным оценкам, в нынешнем году она возрастет на 1,3-1,6 градуса.



Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден объяснил, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую теплее первого.



«Представьте себе кастрюлю с водой на плите. Если вы нальете в нее холодную воду, то почувствуете только небольшое изменение температуры. Именно это происходит при Ла-Нинье, когда холодная вода поднимается из глубины океана на поверхность. Если перестать лить холодную воду, вода в кастрюле нагреется гораздо быстрее, это явление называется Эль-Ниньо», — объяснила ученый, работающая над моделированием океана в некоммерческой организации [C]Worthy, Улла Хиде. Она добавила, что чем дольше длится это явление, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним.



Ученые предупредили о засухах, наводнениях и обесцвечивании кораллов



Опрошенные изданием Bloomberg ученые говорят, что аномалии, зафиксированные в 2023 году, говорят о важности изучения температуры в 2024-м. «Уже есть некоторые догадки, что принесет жара в этом году», — говорится в сообщении.



Хиде считает, что из-за смещения самой теплой части Тихого океана на восток в места, где раньше наблюдалось большое количество осадков, вероятно, придет засуха, и наоборот. В ООН уже обеспокоены отсутствием продовольственной безопасности в этом году из-за засухи в Восточной Азии, Южной Африке и Центральной Америке. Кроме того, Эль-Ниньо приносит сухую погоду в Амазонию. Явление может вызвать больше осадков на юго-востоке Бразилии и в соседнем Уругвае. Макфаден отметил, что в южных штатах США в этом году, вероятно, ожидается более влажная и прохладная погода, чем обычно.



Специалисты также считают, что из-за Эль-Ниньо может вырасти число лесных пожаров, особенный риск существует на Аляске. Неожиданные последствия ждут и Европу — там могут произойти сильные штормы.



Ученые предупреждают, что из-за потепления океанов возможно массовое обесцвечивание кораллов. Глава отдела долгосрочных прогнозов в метеорологическом бюро Великобритании Адам Скайф считает, что это может произойти в ближайшие месяцы. Отмечается, что из-за аналогичного явления в 2016 году сильно пострадал самый крупный коралловый риф в мире — Большой Барьерный риф.