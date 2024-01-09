Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.4 KZT
  • €1 = 495.93 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?
Фото: Lex Zea / Globallookpress.com
Текущий год может стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Ученые объясняют это явлением Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Ситуацию с повышением температуры на планете будет усугублять деятельность человека, считают специалисты.

Эль-Ниньо влияло на температуру и в 2023 году

Ученые сообщили, что если в 2023 году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху, то, согласно предварительным оценкам, в нынешнем году она возрастет на 1,3-1,6 градуса.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден объяснил, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую теплее первого.

«Представьте себе кастрюлю с водой на плите. Если вы нальете в нее холодную воду, то почувствуете только небольшое изменение температуры. Именно это происходит при Ла-Нинье, когда холодная вода поднимается из глубины океана на поверхность. Если перестать лить холодную воду, вода в кастрюле нагреется гораздо быстрее, это явление называется Эль-Ниньо», — объяснила ученый, работающая над моделированием океана в некоммерческой организации [C]Worthy, Улла Хиде. Она добавила, что чем дольше длится это явление, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним.

Ученые предупредили о засухах, наводнениях и обесцвечивании кораллов

Опрошенные изданием Bloomberg ученые говорят, что аномалии, зафиксированные в 2023 году, говорят о важности изучения температуры в 2024-м. «Уже есть некоторые догадки, что принесет жара в этом году», — говорится в сообщении.

Хиде считает, что из-за смещения самой теплой части Тихого океана на восток в места, где раньше наблюдалось большое количество осадков, вероятно, придет засуха, и наоборот. В ООН уже обеспокоены отсутствием продовольственной безопасности в этом году из-за засухи в Восточной Азии, Южной Африке и Центральной Америке. Кроме того, Эль-Ниньо приносит сухую погоду в Амазонию. Явление может вызвать больше осадков на юго-востоке Бразилии и в соседнем Уругвае. Макфаден отметил, что в южных штатах США в этом году, вероятно, ожидается более влажная и прохладная погода, чем обычно.

Специалисты также считают, что из-за Эль-Ниньо может вырасти число лесных пожаров, особенный риск существует на Аляске. Неожиданные последствия ждут и Европу — там могут произойти сильные штормы.

Ученые предупреждают, что из-за потепления океанов возможно массовое обесцвечивание кораллов. Глава отдела долгосрочных прогнозов в метеорологическом бюро Великобритании Адам Скайф считает, что это может произойти в ближайшие месяцы. Отмечается, что из-за аналогичного явления в 2016 году сильно пострадал самый крупный коралловый риф в мире — Большой Барьерный риф.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика