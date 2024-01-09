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"Это невероятно": самолет с туристами потерпел крушение, и все остались живы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:19
"Это невероятно": самолет с туристами потерпел крушение, и все остались живы
Фото: 7news.com.au
Легкомоторный самолет с американскими туристами разбился на острове Большого Барьерного рифа в Австралии. Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели были ошеломлены тем, что все находившиеся на борту воздушного судна люди остались живы, передает Tengritravel.kz со ссылкой на 7news.

По данным портала, самолет разбился 8 января почти сразу же после взлета - он врезался в деревья, а затем перевернулся у самой земли и рухнул. На его борту помимо пилота находились девять туристов, включая 14-летнюю девочку.


В результате крушения люди получили различные травмы, в том числе переломы и сотрясения, однако все они остались живы. Спасатели прибыли на место крушения в течение часа. Они обнаружили, что все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из-под обломков самолета.

Люди были на вертолетах доставлены в госпиталь.

"Практически не пострадать в подобном крушении - это просто невероятно", - сказали после операции по спасению сотрудники экстренных служб.


Источник: Tengrinews.kz
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