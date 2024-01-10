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Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников
Фото: freepic
В "Роспотребнадзоре" заявили, что восстановление после новогодних праздников – это процесс как физический, так и психологический, и подойти к этому вопросу нужно обстоятельно. Специалисты дали неcколько советов, как это сделать, сообщает Zakon.kz.

Итак, эксперты рекомендует:

-постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания -поменялся, важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню;
-отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда;
-исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания;
-восстановить режим сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
-совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.


Источник: Zakon.kz
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