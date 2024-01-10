Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников

В "Роспотребнадзоре" заявили, что восстановление после новогодних праздников – это процесс как физический, так и психологический, и подойти к этому вопросу нужно обстоятельно. Специалисты дали неcколько советов, как это сделать, сообщает Zakon.kz.



Итак, эксперты рекомендует:



-постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания -поменялся, важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню;

-отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда;

-исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания;

-восстановить режим сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;

-совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.