Ключевые привычки, влияющие на продуктивность

Продуктивность – залог успеха. Ведь от нее зависит польза и эффективность выполнения любой работы. Это понятие позволяет оценить, насколько результативной была деятельность человека. Доказано, что на продуктивность в значительной степени влияет состояние здоровья и микроклимат в помещении.



К важным личностным факторам, влияющим на продуктивность, относят привычки. Одни из них способствуют повышению отдачи, а другие к снижению.



Пики продуктивности

Человек – это не робот. Он не может все время работать с высокой эффективностью и отдачей. Именно поэтому, если вы задаетесь вопросом, что делать, чтобы быть продуктивным, важно точно знать свои пиковые часы. Это периоды, когда отдача будет максимальной. У большинства людей это утренние часы.



Многочисленные исследования показывают, что лучше всего сложные задания решать в период с 8:00 до 14:00. Однако здесь возможны и исключения. Для определения пиков продуктивности стоит прислушаться к своим ощущениям (уровням энергии и концентрации), последить, когда с работой вам справиться проще всего. В дальнейшем стоит на это время планировать самые важные и сложные дела.



Полезные привычки

Привычки – это действия, которые мы совершаем не задумываясь, автоматически. Они складываются под воздействием внешней среды, устоев и влияют на все сферы нашей деятельности, включая и работу. Чтобы повысить эффективность труда, стать более успешным, следует выработать в себе продуктивные привычки.



Планирование

Чтобы эффективно использовать время, лучше заранее расписать все, что необходимо выполнить. Планирование позволит определить тайминги (их нужно тщательно продумывать, ведь спешка ведет к ошибкам), точно понимать, реально ли выполнить задуманное. Также можно отсортировать задания по важности и сложности. Наиболее значимые поставить на время пика продуктивности. Для планирования удобно использовать специальные программы, которые устанавливаются на любой гаджет. Работать с ними очень легко. Все нужные сведения всегда будут под рукой. При необходимости в расписание просто вносить коррективы, выставлять приоритет и др.



Концентрация на поставленной задаче

Многозадачность – не лучший способ эффективно справиться с поставленным заданием. Доказано, что при одновременном решении нескольких задач эффективность работы человека снижается на 40 %. Именно поэтому лучше выстроить последовательность по актуальности, времени сдачи, а далее переходить от одного вопроса к другому.



Не забываем о перерывах

Доказано, что человек может концентрироваться на выполнении определенной задачи не более 90 минут. После этого продуктивность интенсивно снижается. Именно поэтому следует отвлечься, сделать небольшой перерыв. В это время можно заняться чем-то кардинально противоположным: сходить прогуляться, провести небольшую тренировку, перекусить, послушать музыку. Также стоит именно в это время просматривать мессенджеры и др.



Отстранение от мешающих факторов

Современные гаджеты, мессенджеры, чаты и разнообразные сайты значительно упрощают общение, делают жизнь интереснее. Однако постоянный просмотр сообщений, контроль происходящего во Всемирной паутине отвлекает от выполнения поставленных задач. Именно поэтому важно перед началом работы убрать все отвлекающие устройства, сконцентрироваться, дать себе установку: развлечения только после выполнения запланированного.



Занятия спортом

Это не только отличный способ поддерживать форму или избавиться от лишних килограммов, но и возможность снизить эмоциональную нагрузку, не допустить развития депрессии. Регулярные тренировки помогают улучшить концентрацию, положительно влияют на работу ЦНС и всего организма.



Поддержание рабочего места в порядке

Если все нужные документы и вещи будут строго на определенных для них местах, то это упростит поиск нужной бумаги или предмета. Их можно будет быстро достать и не потерять мысль или не отвлекаться от основной работы. Для наведения порядка на столе в специализированных магазинах продаются разнообразные органайзеры, контейнеры для документов и др.



Выработка правильных привычек для продуктивности труда или другой деятельности – это важный вклад в личный успех. Их формирование может потребовать некоторого времени и усилий. Не нужно складывать руки после первого срыва. Следует проанализировать сложившуюся ситуацию, сделать выводы и двигаться дальше. Только методичность, последовательность и правильная мотивация помогут приобрести нужные привычки и достичь успеха.