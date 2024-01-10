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В Таиланде турист скончался, поссорившись с семьей

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 12:36
В Таиланде турист скончался, поссорившись с семьей
Фото: depositphotos.com
Случай с трагическим финалом произошел в Таиланде, на популярном острове Ко Чанг. Турист поссорился с семьей и утонул, решив переплыть с острова на остров, передает Tengritravel.kz со ссылкой на TourProm.

Как сообщает тайская пресса, утопленника возле пляжа Байлан на острове Ко Чанг обнаружили местные жители. Они сообщили старосте деревни, тот в свою очередь обратился к спасателям.

Помочь туристу уже не удалось. Как предположили спасатели, иностранец умер как минимум за три дня до своего обнаружения, поскольку его тело разлагалось и издавало неприятный запах. Полиция выяснила, что погибшим оказался 32-летний турист из Украины, чье имя пока не разглашается.

Ситуация же, как сообщают в СМИ, развивалась так: турист посетил Ко Чанг со своей семьей и подругой, они остановились на острове отдохнуть. Но в какой-то момент турист поссорился с семьей, решил покинуть курорт и отправиться на близлежащий остров Ко Ман Най. Правда, вместо того чтобы отправиться в путешествие на лодке, мужчина решил переплыть эти 600 метров. Однако турист переоценил свои силы и утонул.

Тело мужчины было доставлено в больницу Ко Чанга для проведения вскрытия и установления причины смерти. Подробности его конфликта с семьей не разглашаются.


Источник: Тengrinews.kz
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