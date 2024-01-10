Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Января
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.19 KZT
  • €1 = 495.97 KZT
  • 1 RUB = 5.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Министра финансов Австрии лишили прав из-за превышения скорости

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Министра финансов Австрии лишили прав из-за превышения скорости
Фото: pixabay
Главу Минфина Австрии Бруннера лишили прав из-за превышения скорости на 4 недели, сообщает Zakon.kz.

Главу Министерства финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости. Об этом сообщает Kurier.

Министр ехал со скоростью более 130 километров в час при ограничении в 80 километров в час. Инцидент произошел в субботу, 6 января.

Отмечается, что глава ведомства на служебном автомобиле BMW 7 ехал на частную встречу. Дорожная полиция остановила Бруннера на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд.

В Министерстве финансов сообщили, что глава ведомства "сожалеет об инциденте".

Ранее сообщалось, что Талдыкоргане остановили автомобиль с поддельным государственным номером, который, как оказалось, принадлежит акимату города. Как рассказали в пресс-службе акимата региона, на момент остановки автомобиля аким города Талдыкоргана Е.Д. Базил в машине отсутствовал.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика