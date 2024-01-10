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Депутат в Кыргызстане сбежал от следователей, выпрыгнув из окна кабинета коллеги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Депутат в Кыргызстане сбежал от следователей, выпрыгнув из окна кабинета коллеги
Фото: kg.akipress.org
Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие генеральной прокуратуре на привлечение к уголовной ответственности нардепа Эмиля Жамгырчиева за незаконное пересечение государственной границы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На заседании парламента, в котором приняли участие генеральный прокурор Курманкул Зулушев и заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, парламентариям была представлена информация об итогах работы специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата ЖК КР Эмиля Жамгырчиева.

По итогам голосования 69 депутатов из 81 зарегистрированных одобрили привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности.

Народный избранник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 378 «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.

Накануне состоялось заседание комиссии за закрытыми дверями. После нардеп обещал выступить на пресс-конференции и дать разъяснения. Однако по окончании заседания депутатской комиссии Эмиль Жамгырчиев не вышел к ожидавшим его представителям СМИ.

Сообщалось, что он выпрыгнул из окна кабинета депутата Нилуфар Алимжановой на втором этаже и сбежал.



В декабре 2023 года генпрокуратура внесла в парламент представление на получение согласия на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности. 27 декабря была создана специальная депутатская комиссия, в состав которой вошли 8 депутатов. Накануне специальная депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева.


Источник: Informburo.kz
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