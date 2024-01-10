Махмуд Аббас и Энтони Блинкен провели в Рамалле переговоры по ситуации в Газе

Лидер Палестины Махмуд Аббас принял в своей резиденции в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан, госсекретаря США Энтони Блинкена, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария»
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Переговоры сосредоточены на ситуации в секторе Газа и на обострении обстановки на Западном берегу Иордана.
Госсекретарь США прибыл в Рамаллу после серии встреч, проведенных им с руководством Израиля.
Напомним, Энтони Блинкен посещает ближневосточные столицы с официальным визитом.
Ранее Блинкен посетил Турцию, Грецию, ОАЭ, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Израиль. В рамках ближневосточного турне госсекретарь намерен посетить также Палестину и Египет.
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