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Махмуд Аббас и Энтони Блинкен провели в Рамалле переговоры по ситуации в Газе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Махмуд Аббас и Энтони Блинкен провели в Рамалле переговоры по ситуации в Газе
Фото: report.az
Лидер Палестины Махмуд Аббас принял в своей резиденции в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан, госсекретаря США Энтони Блинкена, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Переговоры сосредоточены на ситуации в секторе Газа и на обострении обстановки на Западном берегу Иордана.

Госсекретарь США прибыл в Рамаллу после серии встреч, проведенных им с руководством Израиля.

Напомним, Энтони Блинкен посещает ближневосточные столицы с официальным визитом.

Ранее Блинкен посетил Турцию, Грецию, ОАЭ, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Израиль. В рамках ближневосточного турне госсекретарь намерен посетить также Палестину и Египет.


Источник: Kazinform
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