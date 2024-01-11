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В Греции хотят разрешить однополые браки

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 08:51
В Греции хотят разрешить однополые браки
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство скоро представит закон, разрешающий гражданские браки для однополых пар, сообщает Zakon.kz.

Но он подчеркнул, что предлагаемый закон не расширит право на будущее родительство через суррогатных матерей однополым парам.

"Мы собираемся принять закон о равенстве в браке. Мы устраним любую дискриминацию в отношении сексуальной ориентации в вопросах супружеских отношений", - сказал премьер.


Однако однополым парам не облегчат зачатие ребенка при помощи суррогатной матери.

"Мы не будем менять закон об опеке над детьми. Идея о женщинах, которые по требованию превращаются в машины по производству детей… этого не произойдет".

Опросы общественного мнения показывают, что греки разделились поровну по вопросу однополых браков, но выступают против распространения полных родительских прав на пары геев или лесбиянок.

Разрешение однополых гражданских браков было ключевым предвыборным обещанием Мицотакиса, который добился второго четырехлетнего срока благодаря убедительной победе на выборах в прошлом году. Его партия занимает 158 из 300 мест в парламенте.


Источник: Zakon.kz
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