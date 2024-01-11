Впервые заключенного казнят азотом в США

Верховный суд Алабамы разрешил провести первую в США казнь с помощью азота. Этот метод казни одобрили в трех штатах, первые еще в 2018 году, но до этого момента его не применяли, сообщает Zakon.kz.



По данным телеканала NBC News, подвергнуть этому новому методу казни могут 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Его осудили за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника. Убийство заказал муж женщины, который хотел получить страховку после ее смерти.



Примечательно, что Юджина Смита уже пытались казнить с помощью смертельной внутривенной инъекции, но от этого способа вынуждены были отказаться из-за проблем с введением капельницы.



Адвокаты осужденного выступают против такого способа казни.



Они утверждают, что этот способ еще не был проверен и поэтому является неконституционным.



Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание.



Дату казни назначит губернатор штата Кей Айви.



Смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах. Однако в 8 штатах на нее наложены разного рода моратории.



В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция.



В 2021 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. В документе отмечено, что смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса – самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы.