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Впервые заключенного казнят азотом в США

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Впервые заключенного казнят азотом в США
Фото: pxhere
Верховный суд Алабамы разрешил провести первую в США казнь с помощью азота. Этот метод казни одобрили в трех штатах, первые еще в 2018 году, но до этого момента его не применяли, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NBC News, подвергнуть этому новому методу казни могут 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Его осудили за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника. Убийство заказал муж женщины, который хотел получить страховку после ее смерти.

Примечательно, что Юджина Смита уже пытались казнить с помощью смертельной внутривенной инъекции, но от этого способа вынуждены были отказаться из-за проблем с введением капельницы.

Адвокаты осужденного выступают против такого способа казни.

Они утверждают, что этот способ еще не был проверен и поэтому является неконституционным.

Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание.

Дату казни назначит губернатор штата Кей Айви.

Смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах. Однако в 8 штатах на нее наложены разного рода моратории.

В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция.

В 2021 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. В документе отмечено, что смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса – самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:53
В 2021 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни.

Судя по тому, как растет преступность (хотя прокуратура отчиталась, что она снизилась, ха-ха), пора вводить смертную казнь. Я конечно, крови не жажду, да и качество расследования оставляет желать лучшего, но в некоторых случаях, прямо не хватает расстрельной статьи, например, совершенное в отношении здоровья и жизни детей и коррупция.
 
 

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