Эквадор находится в состоянии войны с картелями - президент

"Мы находимся в состоянии войны и не можем уступить перед лицом этих террористических группировок", - заявил Нобоа в интервью радиостанции Canela Radio, по оценкам которой в стране действуют около 20 000 членов преступных группировок.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть всех заложников. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы доставить их в целости и сохранности", - сказал Нобоа, назвав 22 банды террористическими организациями, что официально делает их законными военными целями.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркобандами, которые удерживают в заложниках более 130 тюремных охранников на фоне вспышки насилия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Нобоа намерен построить новые тюрьмы и депортировать иностранных заключенных.Эквадорская полиция заявила, что произвела 70 арестов в связи с инцидентами, включая захват телеканала, но сообщила, что четверо полицейских, которые, по мнению властей, были похищены 9 января, все еще находятся в плену.Напомним, 7 января ситуация в Эквадоре резко ухудшилась после побега из тюрьмы лидера преступной группировки "Лос-Чонерос", известного как Фито, осужденного на 34 года заключения. В результате этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. Власти страны ввели чрезвычайное положение и установили комендантский час.