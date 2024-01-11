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Ученые впервые пригласили инопланетян посетить Землю

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Ученые впервые пригласили инопланетян посетить Землю
Фото: pxhere
Группа ученых и лингвистов в американском штате Кентукки отправила в космос необычное рекламное сообщение для инопланетян с призывом посетить Землю в качестве туристов, сообщает Zakon.kz.

Сигнал, как отмечено в публикации Space.com, был отправлен с помощью инфракрасного лазера к звездной системе TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах или 378 трлн километров от Земли.

В послании закодировано изображение холмистого пейзажа Кентукки, фигур человека и лошадей, а также приведены схемы молекул воды, этилового спирта и гормона счастья дофамина.

Специалисты подразумевают, что объявление достигнет точки назначения к 2063 году.

"Мы нацелены на систему TRAPPIST-1, потому что мы можем получить ответ оттуда в течение срока жизни одного человека при условии, что наше послание кто-то действительно получит и расшифрует", - отметил астробиолог и специалист организации по поиску внеземного разума SETI Роберт Лоддер.


В конце 2023 года американским конгрессом был принят законопроект, который позволит рассекретить информацию о неопознанных летающих объектах.


Источник: Zakon.kz
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