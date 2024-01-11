Умер актер Юрий Соломин

Скончался народный артист СССР, актер Юрий Соломин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.



По данным СМИ, актер умер дома в Москве. В последнее время Юрий Соломин часто болел и регулярно обращался в больницу. Ему было 89 лет.



Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чита в семье музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Малом театре.



В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзное признание актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".



Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить…". Однако любимыми киноролями он называл Штубе в фильме "И был вечер, и было утро…" и Геттеля в "Сильных духом".



Как режиссер Юрий Соломин снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "В начале было Слово" (1992) и фильм-спектакль "Таинственный ящик".