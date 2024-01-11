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Умер актер Юрий Соломин

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Умер актер Юрий Соломин
Юрий Соломин. Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»
Скончался народный артист СССР, актер Юрий Соломин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

По данным СМИ, актер умер дома в Москве. В последнее время Юрий Соломин часто болел и регулярно обращался в больницу. Ему было 89 лет.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чита в семье музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Малом театре.

В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзное признание актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить…". Однако любимыми киноролями он называл Штубе в фильме "И был вечер, и было утро…" и Геттеля в "Сильных духом".

Как режиссер Юрий Соломин снял телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1981), "Берег его жизни" (1985), "В начале было Слово" (1992) и фильм-спектакль "Таинственный ящик".


Источник: Тengrinews.kz
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